Назначен зампредседателя Агентства по стратегическому планированию и реформам
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Президент Казахстана подписал распоряжение о назначении Сырымбета Каскеева заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Сырымбет Каскеев в 2014 году окончил Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова по специальности прикладная математика и информатика.
В различные годы проходил курсы повышения квалификации Международного валютного фонда по финансовому программированию и политике, фискальному анализу и прогнозированию.
В период с 2014 по 2016 годы занимал должности старшего эксперта, заместителя директора центра аналитических исследований и прогнозирования АО "Институт экономических исследований".
С 2016 по 2017 годы работал в АО "Банк Развития Казахстана" на должности главного менеджера департамента стратегии и планирования.
С 2017 по 2020 годы занимал позицию главного менеджера департамента анализа и исследований АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", с 2020 по 2022 годы - должность руководителя проекта департамента проектного финансирования и работы с инвесторами АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".
С апреля 2022 года являлся директором департамента макроэкономической политики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. Является членом Президентского молодежного кадрового резерва.
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