В различные годы проходил курсы повышения квалификации Международного валютного фонда по финансовому программированию и политике, фискальному анализу и прогнозированию.

В период с 2014 по 2016 годы занимал должности старшего эксперта, заместителя директора центра аналитических исследований и прогнозирования АО "Институт экономических исследований".

С 2016 по 2017 годы работал в АО "Банк Развития Казахстана" на должности главного менеджера департамента стратегии и планирования.

С 2017 по 2020 годы занимал позицию главного менеджера департамента анализа и исследований АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", с 2020 по 2022 годы - должность руководителя проекта департамента проектного финансирования и работы с инвесторами АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

С апреля 2022 года являлся директором департамента макроэкономической политики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. Является членом Президентского молодежного кадрового резерва.