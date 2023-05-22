Назначен замначальника департамента полиции Астаны

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Салтанат Бегасилова назначена заместителем начальника ДП Астаны. Глава департамента Марат Тулебаев представил её личному составу, передаёт BaigeNews.kz.

Бегасилова родилась 29 августа 1972 года в Уш-Тобе Каратальского района Алматинской области. Проработала 25 лет в органах внутренних дел на различных должностях. Последние три года была замначальника департамента, начальником Управления перспективных технологий департамента информатизации и связи МВД РК.

Новый заместитель будет курировать вопросы по развитию цифровизации и информатизации.