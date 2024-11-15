Назначен заместитель главнокомандующего Национальной гвардией

Полковник Еркебулан Хамидуллин назначен заместителем главнокомандующего Национальной гвардией МВД по тылу, передаёт BaigeNews.kz.

Личному составу его представил замминистра внутренних дел - главнокомандующий Национальной гвардией Ансаган Балтабеков.

"Полковник Хамидуллин – опытный офицер, прошедший серьёзную школу службы в специальных государственных органах. Его профессионализм, преданность делу и высокие моральные качества не вызывают сомнений. Уверен, что Еркебулан Казбекович внесёт значительный вклад в развитие тылового обеспечения наших войск. Поздравляю его с назначением и желаю успехов в новой должности!" - отметил Балтабеков.