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Назначен заместитель главнокомандующего Национальной гвардией

Сегодня, 18:58
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Нацгвардия РК Сегодня, 18:58
Сегодня, 18:58
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Фото: Нацгвардия РК

Полковник Еркебулан Хамидуллин назначен заместителем главнокомандующего Национальной гвардией МВД по тылу, передаёт BaigeNews.kz.

Личному составу его представил замминистра внутренних дел - главнокомандующий Национальной гвардией Ансаган Балтабеков.

"Полковник Хамидуллин – опытный офицер, прошедший серьёзную школу службы в специальных государственных органах. Его профессионализм, преданность делу и высокие моральные качества не вызывают сомнений. Уверен, что Еркебулан Казбекович внесёт значительный вклад в развитие тылового обеспечения наших войск. Поздравляю его с назначением и желаю успехов в новой должности!" - отметил Балтабеков. 

Хамидуллин является кавалером ордена "Айбын" II степени. 

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