Назначен заместитель акима Туркестанской области

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Им стал член Президентского молодежного кадрового резерва Ермек Кенжеханулы.

По согласованию с администрацией Президента распоряжением главы Туркестанской области Дархана Сатыбалды заместителем акима области назначен Ермек Кенжеханулы.

Аким области Дархан Сатыбалды представил нового заместителя на аппаратном совещании. Ермек Кенжеханулы на этой должности сменил Улана Тажибаева, который был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу.

"Родился в 1988 году в Мактааральском районе Туркестанской области. Образование - высшее. В 2019 году был включён в Президентский молодежный кадровый резерв. Ермек Кенжеханулы по программе "Международная стипендия "Болашак" окончил университет Рединг (Великобритания) по специальности "Экономист в сфере сельского хозяйства", а в университете Аджу (Корея) получил специальность магистра экономики и бизнеса.

Трудовую деятельность начал менеджером департамента разработки кредитных продуктов АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро". В разные годы был руководителем аппарата акима Актогайского района Карагандинской области, руководителем Управления инвестиций департамента инвестиционных проектов и финансовых инструментов Министерства сельского хозяйства РК. Возглавлял управление международного сотрудничества Департамента международного сотрудничества и экономической интеграции Министерства сельского хозяйства РК, Управление внешних связей и туризма Актюбинской области, Управление информатизации и внешних связей Актюбинской области. Был акимом Мартукского района Актюбинской области.

С 2021 года работал заместителем акима Актюбинской области", - сообщили в пресс-службе акимата области.