Назначен заместитель акима Талгара
Сегодня, 14:02
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Сегодня, 14:02Сегодня, 14:02
124Фото: Instagram/akimat_gorod_talgar
Бауыржана Байбатырова назначили заместителем акима Талгара, передаёт BaigeNews.kz. Он родился 29 октября 1987 года.
Окончил Центрально-Азиатский университет по специальности "Юриспруденция". Общий стаж государственной службы более восьми лет.
С 2014 года работал в аппарате акима Болекского сельского округа, где прошел путь от ведущего до главного специалиста.
В 2018-2020 гг. занимал должность главного специалиста управления доходов по Енбекшиказахскому району.
С 2023 года занимал должность главного специалиста государственного-правового отдела аппарата акима Талгарского района.
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