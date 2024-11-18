Назначен заместитель акима Талгара

Бауыржана Байбатырова назначили заместителем акима Талгара, передаёт BaigeNews.kz. Он родился 29 октября 1987 года.

Окончил Центрально-Азиатский университет по специальности "Юриспруденция". Общий стаж государственной службы более восьми лет.

С 2014 года работал в аппарате акима Болекского сельского округа, где прошел путь от ведущего до главного специалиста.

В 2018-2020 гг. занимал должность главного специалиста управления доходов по Енбекшиказахскому району.

С 2023 года занимал должность главного специалиста государственного-правового отдела аппарата акима Талгарского района.