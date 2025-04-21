Заместителем акима Астаны назначен 38-летний Ильяс Багдаулетов, передаёт BaigeNews.kz.

Трудовую деятельность начал с 2010 года. Занимал разные должности в госструктурах.

С июня 2020 года по январь 2022 года работал советником акима Астаны.