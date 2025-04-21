Назначен заместитель акима Астаны
Сегодня, 20:43
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Сегодня, 20:43Сегодня, 20:43
92Фото: акимат Астаны
Заместителем акима Астаны назначен 38-летний Ильяс Багдаулетов, передаёт BaigeNews.kz.
Трудовую деятельность начал с 2010 года. Занимал разные должности в госструктурах.
С июня 2020 года по январь 2022 года работал советником акима Астаны.
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