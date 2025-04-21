  • 21 Апреля, 21:03
  • BAIGENEWS

Назначен заместитель акима Астаны

Сегодня, 20:43
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акимат Астаны Сегодня, 20:43
Сегодня, 20:43
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Фото: акимат Астаны

Заместителем акима Астаны назначен 38-летний Ильяс Багдаулетов, передаёт BaigeNews.kz.

Трудовую деятельность начал с 2010 года. Занимал разные должности в госструктурах. 

С июня 2020 года по январь 2022 года работал советником акима Астаны. 

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