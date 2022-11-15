Назначен вице-министр юстиции РК

Фото: primeminister.kz

Бекболата Молдабекова назначили вице-министром юстиции Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

"Постановлением правительства Молдабеков Бекболат Серикович назначен на должность вице-министра юстиции Республики Казахстан", - говорится в сообщении на сайте Primeminister.kz.

Трудовую деятельность Молдабеков начал в качестве аналитика проектного офиса в АО "Национальные информационные технологии". Был главным экспертом Управления развития новой модели информатизации и экспертизы нормативно-технической документации Комитета связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК, замдиректора департамента цифровизации Министерства информации и коммуникаций РК.

После реорганизации министерства получил аналогичную должность в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

В августе 2021 года назначен заместителем председателя Комитета госуслуг в МЦРИАП.