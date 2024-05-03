Назначен вице-министр водных ресурсов и ирригации РК
Сегодня, 15:31
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Сегодня, 15:31Сегодня, 15:31
120Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства Аслан Абдраимов назначен на должность вице-министра водных ресурсов и ирригации, передаёт BaigeNews.kz.
Родился в 1981 году в Алматы. Окончил Казахский государственный Национальный университет имени аль-Фараби.
Трудовую деятельность начал в 2002 году в частной компании. В разные годы работал в строительной сфере и сфере логистики.
В 2010-2024 годах – директор по развитию инвестиционных проектов, директор департамента интегрированных решений в АО "Национальные информационные технологии".
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