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Назначен вице-министр водных ресурсов и ирригации РК

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primeminister.kz Сегодня, 15:31
Сегодня, 15:31
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Фото: primeminister.kz

Постановлением правительства Аслан Абдраимов назначен на должность вице-министра водных ресурсов и ирригации, передаёт BaigeNews.kz.

Родился в 1981 году в Алматы. Окончил Казахский государственный Национальный университет имени аль-Фараби. 

Трудовую деятельность начал в 2002 году в частной компании. В разные годы работал в строительной сфере и сфере логистики.  

В 2010-2024 годах – директор по развитию инвестиционных проектов, директор департамента интегрированных решений в АО "Национальные информационные технологии". 

 

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