Назначен вице-министр водных ресурсов и ирригации РК

Постановлением правительства Аслан Абдраимов назначен на должность вице-министра водных ресурсов и ирригации, передаёт BaigeNews.kz.

Родился в 1981 году в Алматы. Окончил Казахский государственный Национальный университет имени аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 2002 году в частной компании. В разные годы работал в строительной сфере и сфере логистики.

В 2010-2024 годах – директор по развитию инвестиционных проектов, директор департамента интегрированных решений в АО "Национальные информационные технологии".





