Назначен вице-министр труда и соцзащиты населения
Сегодня, 09:11
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Сегодня, 09:11Сегодня, 09:11
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Постановлением Правительства Республики Казахстан Анафин Олжас Сейтбатталович назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения, передаёт BaigeNews.
Родился в 1986 году. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет, Казахскую инженерно-техническую академию.
Трудовую деятельность начал в 2007 г. специалистом государственного центра по выплате пенсий.
2015-2016 гг. – начальник отдела государственного центра по выплате пенсий.
2016-2020 гг. – руководитель управления, управляющий директор Центра развития трудовых ресурсов Министерства труда и социальной защиты населения РК.
С 2020 г. по настоящее время – вице-президент Центра развития трудовых ресурсов Министерства труда и социальной защиты населения РК.