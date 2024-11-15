Назначен вице-министр промышленности и строительства РК

Рахымжан Исакулов назначен на должность вице-министра промышленности и строительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства, передаёт BaigeNews.kz.

Он родился в 1987 году в Шымкенте. Окончил Роял Холловей Университет Лондона и Бедфорд Нью Колледж, Национальный аспирантский институт политических исследований Японии.

Трудовую деятельность начал в 2010 году, был и.о. референта канцелярии президента РК.

В 2013-2018 годах работал на различных должностях в администрации президента - от консультанта отдела государственной службы и кадровой политики до государственного инспектора отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы.

После был руководителем аппарата акима Западно-Казахстанской области, акима Астаны, аппарата министерства информации и общественного развития.

С 2023 года занимал должность руководителя аппарата министерства промышленности и строительства.