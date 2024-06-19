Назначен вице-министр национальной экономики Казахстана
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На должность вице-министра национальной экономики Казахстана назначен Арман Касенов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
“Постановлением Правительства Республики Казахстан Касенов Арман Бакитжанович назначен на должность вице-министра национальной экономики”, - говорится в сообщении.
Родился в 1981 году в г. Алматы.
Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности "международные экономические отношения" и магистратуру в Лондонской бизнес школе по специальности "финансы" (Великобритания).
Закончил программу для руководителей Eurasia Business Executive & Leadership Programme Judge Business School Кэмбриджского университета.
Трудовой путь начал в 2002 году в финансовом секторе.
Имеет 20-летний опыт работы на руководящих позициях в сфере финансов, инвестиционных проектов и бизнеса.
С 2009 года в разное время занимал должности члена совета директоров и члена правления в крупнейших частных и государственных финансовых институтах Казахстана.
С 2023 г. по настоящее время – заместитель председателя правления АО "Qazaqstan Investment Corporation".
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