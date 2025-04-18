Назначен технический директор Казахстанской федерации футбола
В организации рассказали, что будет входить в его обязанности.
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53-летний молдавский специалист Геннадий Скуртул назначен техническим директором Казахстанской федерации футбола, передаёт BaigeNews.kz.
В его сферу ответственности будет входить курирование детско-юношеского, женского и массового футбола, а также координация работы юношеских сборных Казахстана.
"В приоритете формирование и реализация образовательных программ для тренеров, инструкторов и специалистов. Важным направлением станет создание устойчивой системы выявления и подготовки талантливых игроков во всех возрастных категориях. Особое внимание будет уделено методической поддержке и повышению квалификации тренеров национальных сборных, а также обеспечению их доступа к современным материалам и международному опыту", - отметили в федерации.
Одновременно будет вестись работа по развитию женского футбола, включая его институциональное укрепление. Отдельный блок задач связан с координацией массового футбола - с акцентом на вовлечение как можно более широкой аудитории и адаптацию форматов соревнований под разные возрастные и социальные группы.
Кроме того, технический директор будет отвечать за соответствие всех реализуемых технических программ международным стандартам FIFA и UEFA.
Скуртул родился 26 февраля 1972 года в Кишиневе. Играл за клубы "Нистру", "Зимбру" и "Тигина" (Молдова), в юношеской сборной страны. Был рефери. Обладатель тренерской категории PRO УЕФА.
Был техническим инструктором УЕФА, членом Комиссии УЕФА по тренерскому образованию, техническим наблюдателем и консультантом УЕФА по массовому футболу.
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