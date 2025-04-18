53-летний молдавский специалист Геннадий Скуртул назначен техническим директором Казахстанской федерации футбола, передаёт BaigeNews.kz.

В его сферу ответственности будет входить курирование детско-юношеского, женского и массового футбола, а также координация работы юношеских сборных Казахстана.

"В приоритете формирование и реализация образовательных программ для тренеров, инструкторов и специалистов. Важным направлением станет создание устойчивой системы выявления и подготовки талантливых игроков во всех возрастных категориях. Особое внимание будет уделено методической поддержке и повышению квалификации тренеров национальных сборных, а также обеспечению их доступа к современным материалам и международному опыту", - отметили в федерации.

Одновременно будет вестись работа по развитию женского футбола, включая его институциональное укрепление. Отдельный блок задач связан с координацией массового футбола - с акцентом на вовлечение как можно более широкой аудитории и адаптацию форматов соревнований под разные возрастные и социальные группы.

Кроме того, технический директор будет отвечать за соответствие всех реализуемых технических программ международным стандартам FIFA и UEFA.

Скуртул родился 26 февраля 1972 года в Кишиневе. Играл за клубы "Нистру", "Зимбру" и "Тигина" (Молдова), в юношеской сборной страны. Был рефери. Обладатель тренерской категории PRO УЕФА.

Был техническим инструктором УЕФА, членом Комиссии УЕФА по тренерскому образованию, техническим наблюдателем и консультантом УЕФА по массовому футболу.