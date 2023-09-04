Назначен советник президента Казахстана
Сегодня, 12:04
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Сегодня, 12:04Сегодня, 12:04
159Фото: akorda.kz
Канат Бозумбаев назначен советником Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Распоряжением Главы государства Бозумбаев Канат Алдабергенович назначен советником Президента Республики Казахстан.
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