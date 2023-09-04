  • 4 Сентября, 12:26
  • BAIGENEWS

Назначен советник президента Казахстана

Сегодня, 12:04
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
akorda.kz Сегодня, 12:04
Сегодня, 12:04
159
Фото: akorda.kz

Канат Бозумбаев назначен советником Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Распоряжением Главы государства Бозумбаев Канат Алдабергенович назначен советником Президента Республики Казахстан.

Самое читаемое

Наверх