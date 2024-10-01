Назначен советник председателя сената РК

Журналист Артём Истомин стал советником председателя Сената Парламента РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Для меня начинается новый профессиональный этап в качестве советника председателя Сената Парламента. Впереди много задач, к которым подхожу с ответственностью и энтузиазмом. Надеюсь, что смогу принести пользу своей работой. Как и прежде, всегда открыт для общения и сотрудничества", - написал Истомин на своей странице в Facebook.