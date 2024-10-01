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Назначен советник председателя сената РК

Сегодня, 17:03
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facebook.com/artem.istominkz Сегодня, 17:03
Сегодня, 17:03
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Фото: facebook.com/artem.istominkz

Журналист Артём Истомин стал советником председателя Сената Парламента РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Для меня начинается новый профессиональный этап в качестве советника председателя Сената Парламента. Впереди много задач, к которым подхожу с ответственностью и энтузиазмом. Надеюсь, что смогу принести пользу своей работой. Как и прежде, всегда открыт для общения и сотрудничества", - написал Истомин на своей странице в Facebook.

Истомин родился в 1986 году в СКО. Окончил СКГУ по специальности "Журналист", Омский госуниверситет (специализация - "Реклама и связи с общественностью").

Работал старшим корреспондентом телеканала “Хабар”, руководителем медиа-редакции Nur media, пресс-секретарем партии Amanat, главным редактором, гендиректором “Экспресс-К”.

 

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