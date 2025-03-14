Назначен советник акима Жамбылской области
Ранее он был собственным корреспондентом республиканской газеты Egemen Qazaqstan в регионе.
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Хамит Есаман назначен советником акима Жамбылской области. Он был редактором газеты Aq jol, передаёт BaigeNews.kz.
Есаман родился в 1986 году в селе Теренозек района Т. Рыскулова Жамбылской области. Окончил Таразский инновационно-гуманитарный университет по специальности "учитель казахского языка и литературы", Таразский университет имени М. Х. Дулати - "журналистика".
Трудовую деятельность начал в 2005 году корреспондентом Жамбылской областной молодежной газеты "Ар-Ай".
В 2009-2012 годы работал корреспондентом Таразской городской газеты "Жамбыл-Тараз", после - корреспондентом газеты "Астана ақшамы", руководителем творческой части редакции Жамбылской областной молодёжной газеты "Ар-Ай".
Был собственным корреспондентом республиканской газеты Egemen Qazaqstan по Жамбылской области.
С 9 июня 2022 года занимал должность главного редактора Жамбылской областной газеты Aq jol.
Член правления Союза писателей Казахстана. Стихи Есамана переведены на турецкий, испанский, азербайджанский языки.