Хамит Есаман назначен советником акима Жамбылской области. Он был редактором газеты Aq jol, передаёт BaigeNews.kz.

Есаман родился в 1986 году в селе Теренозек района Т. Рыскулова Жамбылской области. Окончил Таразский инновационно-гуманитарный университет по специальности "учитель казахского языка и литературы", Таразский университет имени М. Х. Дулати - "журналистика".

Трудовую деятельность начал в 2005 году корреспондентом Жамбылской областной молодежной газеты "Ар-Ай".

В 2009-2012 годы работал корреспондентом Таразской городской газеты "Жамбыл-Тараз", после - корреспондентом газеты "Астана ақшамы", руководителем творческой части редакции Жамбылской областной молодёжной газеты "Ар-Ай".

Был собственным корреспондентом республиканской газеты Egemen Qazaqstan по Жамбылской области.

С 9 июня 2022 года занимал должность главного редактора Жамбылской областной газеты Aq jol.

Член правления Союза писателей Казахстана. Стихи Есамана переведены на турецкий, испанский, азербайджанский языки.