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Назначен прокурор Кызылординской области

Сегодня, 16:27
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Генпрокуратура РК Сегодня, 16:27
Сегодня, 16:27
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Фото: Генпрокуратура РК

Ризабек Ожаров назначен прокурором Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК. 

Он родился в 1972 году.

С 1996 года по 2017 годы служил в органах национальной безопасности РК.

После до 2019 года работал замначальника Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры, заместителем прокурора Алматинской области.

С апреля 2019 года возглавлял Службу досудебного расследования Генеральной прокуратуры.

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