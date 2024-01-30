Назначен прокурор Кызылординской области

Ризабек Ожаров назначен прокурором Кызылординской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Он родился в 1972 году.

С 1996 года по 2017 годы служил в органах национальной безопасности РК.

После до 2019 года работал замначальника Службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры, заместителем прокурора Алматинской области.

С апреля 2019 года возглавлял Службу досудебного расследования Генеральной прокуратуры.