Назначен председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров представил нового председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора - им назначен Казбек Ташимов, передаёт BaigeNews.kz.

Он родился в 1980 году в селе Каменка Таскалинского района Западно-Казахстанской области. В 2001 году окончил Западно-Казахстанский государственный университет по специальности "Ветеринарная санитария". В 2005 году получил второе высшее образование по специальности "Юриспруденция" в том же университете.

Трудовую деятельность начал в 2002 году ведущим специалистом Таскалинского районного территориального управления МСХ РК.

C 2005 по 2011 годы занимал различные должности в аппарате акима Таскалинского района ЗКО, после возглавлял отдел ветеринарии Управления сельского хозяйства ЗКО, в 2015 году назначен руководителем управления ветеринарии ЗКО.

C 2017 по 2021 был заместителем руководителя Управления ветеринарии ЗКО.

С 2021 по 2024 годы возглавлял управление сельского хозяйства Мангистауской области.

До назначения Казбек Ташимов занимал должность заместителя председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.