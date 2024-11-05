Назначен председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК
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Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров представил нового председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора - им назначен Казбек Ташимов, передаёт BaigeNews.kz.
Он родился в 1980 году в селе Каменка Таскалинского района Западно-Казахстанской области. В 2001 году окончил Западно-Казахстанский государственный университет по специальности "Ветеринарная санитария". В 2005 году получил второе высшее образование по специальности "Юриспруденция" в том же университете.
Трудовую деятельность начал в 2002 году ведущим специалистом Таскалинского районного территориального управления МСХ РК.
C 2005 по 2011 годы занимал различные должности в аппарате акима Таскалинского района ЗКО, после возглавлял отдел ветеринарии Управления сельского хозяйства ЗКО, в 2015 году назначен руководителем управления ветеринарии ЗКО.
C 2017 по 2021 был заместителем руководителя Управления ветеринарии ЗКО.
С 2021 по 2024 годы возглавлял управление сельского хозяйства Мангистауской области.
До назначения Казбек Ташимов занимал должность заместителя председателя Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.
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