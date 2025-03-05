Назначен председатель Комитета рыбного хозяйства МСХ РК
Ранее он занимал должность руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области.
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Председателем Комитета рыбного хозяйства назначен Серик Сермагамбетов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.
Сермагамбетов родился 29 января 1965 года в Казалинском районе Кызылординской области. Имеет два высших образования по специальностям "Экономист" (Алматинский институт народного хозяйства) и "Юрист" (Евразийский университет имени Гумилёва).
Трудовую деятельность начал в 1988 году главным экономистом центральной базы материально-технического снабжения Министерства рыбного хозяйства Алматы.
В разные годы работал: экономистом-финансистом Кызылординского рыбного завода, старшим инспектором аппарата акима, руководителем аппарата акима Кызылорды, замакима Шиелийского района Кызылординской области, начальником Управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области. Также являлся акимом Жалагашского и Аральского районов Кызылординской области, руководителем управления мобилизационной подготовки Кызылординской области.
До назначения занимал должность руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области.
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