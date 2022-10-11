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  • Назначен председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования
t.me/KZgovernment Сегодня, 19:51
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Фото: t.me/KZgovernment

Назначен председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования

Приказом министра просвещения РК Ернур Дауенов назначен председателем Комитета по обеспечению качества в сфере образования, передаёт BaigeNews.kz.

Прежде он работал заместителем председателя Комитета дошкольного и среднего образования. Возглавлял управления внутренней политики и культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области.

 

 

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#образование
Журналист
Сегодня, 19:51
126
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