Назначен председатель Комитета по делам спорта и физкультуры

Руслан Есеналин назначен председателем Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК, передаёт BaigeNews.kz.

Он родился в 1976 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Северо-Казахстанский государственный университет, Институт государственной службы Казахской государственной юридической академии, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

В разные годы работал тренером-преподавателем по боксу и кикбоксингу ДЮСШ СКО. Также являлся государственным тренером РК по кикбоксингу Дирекции штатных национальных команд и спортивного резерва СКО.

С 2008 по 2012 годы был заместителем начальника Управления физической культуры и спорта СКО, после стал руководить ведомством.

С 2020 по 2024 годы занимал должность директора хоккейного клуба "Құлагер".

С 5 июня 2024 был заместителем директора Республиканского государственного казённого предприятия "Центр олимпийской подготовки "Астана"