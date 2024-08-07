Назначен председатель Комитета по делам религий

Приказом министра культуры и информации РК Ержан Нукежанов назначен на должность председателя Комитета по делам религий, передаёт BaigeNews.kz.

Родился в 1981 году в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, по квалификации историк, преподаватель истории; магистр истории.

Трудовую деятельность начал в 2002 году в качестве редактора-ведущего Информационно-аналитической службы ЗАО "Республиканская корпорация "Телевидение и радио Казахстана". В 2004 году возглавлял группу календарных продуктов информационно-аналитического отдела Международного института современной политики, в январе 2005 года назначен на должность ведущего специалиста аналитического отдела Дирекции информационных программ АО "Агентство "Хабар".

С июня 2005 года по март 2007 года трудился в центральном аппарате ОО "Республиканская политическая партия "Нур Отан". В 2007-2009 годах назначался на руководящие должности в Министерстве культуры и информации РК.

С ноября 2009 года по июнь 2016 года работал в пресс-службе Президента РК в качестве эксперта, консультанта и в течение 4 лет – заведующего сектором. В июне 2016 года назначен на политическую должность заместителя руководителя аппарата мажилиса, на которой проработал до января 2018 года.

Был председателем Комитета информации Министерства информации и коммуникаций РК.