Назначен председатель комитета миграционной службы МВД

Председателем Комитета миграционной службы МВД назначен Аслан Аталыков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"По согласованию с Администрацией Президента РК приказом министра внутренних дел на должность председателя Комитета миграционной службы МВД назначен полковник полиции Аталыков Аслан Базарбаевич, ранее исполнявший обязанности председателя этого же комитета", - говорится в сообщении.

Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев, представляя руководящему составу министерства нового руководителя миграционной службы, отметил опыт его работы на различных ответственных должностях в правоохранительных органах, высокий профессионализм и пожелал успехов на новом месте работы.