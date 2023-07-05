Назначен председатель Комитета экологического регулирования и контроля

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Жомарт Алиев назначен председателем Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК, передаёт BaigeNews.kz.

Алиев родился 1 января 1969 года. Окончил Казахский политехнический институт имени Ленина (1993), Горную школу Парижа (Франция), Кокшетауский университет имени Мырзахметова.

Трудился рабочим в совхозе, был мастером рудника. С 1999 по 2002 годы работал в системе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК.

После возглавлял Павлодарскую областную инспекцию охраны и использования недр Комитета геологии и охраны недр Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК.

С 2005 по 2010 годы трудился в системе Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК, занимал должности замначальника и в последующем начальника Управления государственного экологического контроля.

Был главным экспертом Комитета государственной инспекции нефтегазового комплекса Министерства нефти и газа РК.

С июня 2012 года - заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан.