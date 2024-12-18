Назначен председатель Кабинета министров Кыргызстана
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Президент Кыргызстана подписал указ о назначении Адылбека Касымалиева председателем Кабинета министров – руководителем администрации президента КР, передаёт BaigeNews.kz.
Он освобождён от исполнения ранее возложенных обязанностей.
Касымалиев родился 1 декабря 1960 года в селе Долон Иссык-Кульской области. Окончил Ленинградский финансово-экономический институт по специальности "Экономист".
Работал в налоговой инспекции, министерстве финансов КР, был зампредседателя Социального фонда Кыргызской Республики.
В 2015-2018 годах - министр финансов Кыргызстана, после председатель общественного Фонда социального партнёрства по развитию регионов, член правления Венгерско-Кыргызского фонда развития.
С 14 мая 2021 по 2022 год — заместитель руководителя администрации президента Кыргызстана.
С 17 июня 2022 по 16 декабря 2024 года — первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана.
Ранее стало известно, что Акылбек Жапаров написал заявление об увольнении с должности главы кабмина Кыргызстана по собственному желанию.