Указом Главы государства Арман Кырыкбаев назначен помощником Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Он освобожден от ранее занимаемой должности.

Арман Кырыкбаев родился 1976 году в Астане. В 1996 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "экономист", в 2002 году – Дипломатическую академию Министерства иностранных дел РК по специальности "международные отношения".

Трудовую деятельность начал в 1996 году референтом управления СНГ и стран Балтики Министерства иностранных дел РК.

1997-2000 годы – атташе, III секретарь посольства РК в Узбекистане.

В 2002 году – II секретарь Министерства иностранных дел РК.

2002-2005 годы – директор департамента стратегии и мониторинга ЗАО "Корпорация АВЕ", директор филиала компании "Ойлтранс лимитед" в Алматы.

После был замакима Медеуского района Алматы, директором Государственного фонда развития молодёжной политики Алматы, директором департамента общественно-политической работы и связи с общественностью Министерства культуры и информации РК.

Работал председателем Комитета культуры Министерства культуры и информации РК, замакима Карагандинской области, вице-министром культуры и информации, советником первого заместителя председателя партии "Нұр-Отан", замакима Алматы, секретарём партии Nur Otan.

9 марта 2024 года распоряжением Главы государства назначен заведующим Отделом по коммуникациям администрации президента РК.