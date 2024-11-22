Назначен первый заместитель руководителя Судебной администрации
Он прошёл научную стажировку в Кембриджском университете по программе "Болашак".
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Распоряжением председателя Верховного суда на должность первого замруководителя Судебной администрации назначен Шакир Шаяхметов. Его кандидатура согласована администрацией президента РК, передаёт BaigeNews.kz.
Руководитель СА охарактеризовал Шаяхметова как профессионала и выразил уверенность в том, что он приложит все силы и опыт для повышения независимости судей и доверия граждан к суду.
Шаяхметов родился в 1971 году. Окончил Шымкентский колледж энергетики и бизнеса по специальности "Программирование для электронно-вычислительных машин и автоматизированных систем" и Академию Министерства внутренних дел РК по специальности "Юриспруденция".
Прошёл научную стажировку в Кембриджском университете по программе "Болашак".
Кандидат юридических наук, доцент.
Занимал различные руководящие должности в Академии Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции, Институте повышения квалификации кадров органов прокуратуры Генеральной прокуратуры имени С.Ескараева, Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре.
С 2023 года – заведующий отделом международных связей СА.
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