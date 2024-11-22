Назначен первый заместитель руководителя Судебной администрации

Распоряжением председателя Верховного суда на должность первого замруководителя Судебной администрации назначен Шакир Шаяхметов. Его кандидатура согласована администрацией президента РК, передаёт BaigeNews.kz.

Руководитель СА охарактеризовал Шаяхметова как профессионала и выразил уверенность в том, что он приложит все силы и опыт для повышения независимости судей и доверия граждан к суду.



Шаяхметов родился в 1971 году. Окончил Шымкентский колледж энергетики и бизнеса по специальности "Программирование для электронно-вычислительных машин и автоматизированных систем" и Академию Министерства внутренних дел РК по специальности "Юриспруденция".

Прошёл научную стажировку в Кембриджском университете по программе "Болашак".

Кандидат юридических наук, доцент.

Занимал различные руководящие должности в Академии Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции, Институте повышения квалификации кадров органов прокуратуры Генеральной прокуратуры имени С.Ескараева, Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре.

С 2023 года – заведующий отделом международных связей СА.