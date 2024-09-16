Алтынбаев окончил Казахскую государственную академию управления (2000); Университет "Туран" (2015); Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (2019).

Работал на руководящих должностях в Комитете государственных доходов МФ РК; департаменте экономических расследований АФМ РК.

В 2021-2022 годы был председателем Комитета государственных доходов МФ РК.

С июня 2022 года – зампредседателя Комитета национальной безопасности РК.