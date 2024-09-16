Назначен первый заместитель председателя КНБ Казахстана
Сегодня, 15:43
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:43Сегодня, 15:43
121
Распоряжением Главы государства Али Алтынбаев назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Он освобождён от ранее занимаемой должности.
Алтынбаев окончил Казахскую государственную академию управления (2000); Университет "Туран" (2015); Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (2019).
Работал на руководящих должностях в Комитете государственных доходов МФ РК; департаменте экономических расследований АФМ РК.
В 2021-2022 годы был председателем Комитета государственных доходов МФ РК.
С июня 2022 года – зампредседателя Комитета национальной безопасности РК.
Самое читаемое
- Сообщение об изнасиловании трёхлетней девочки проверила полиция в ЗКО
- Кабинка аттракциона с пассажирами рухнула в Караганде
- Бек Нурмаганбет отправил в нокаут Джошуа Конли
- Как это было: команда Димаша Кудайбергена поделилась яркими фото с концерта в Астане
- Мужчина с ножом в животе выпрыгнул из окна в Актау