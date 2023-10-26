Назначен первый вице-министр водных ресурсов и ирригации РК
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Постановлением Правительства Бекнияз Болат Кабыкенулы назначен на должность первого вице-министра водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Болат Бекнияз родился в 1962 году в Акмолинской области.
Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина, Академию государственной службы при Президенте РК, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Таразский государственный университет им. М. Дулати.
Трудовую деятельность начал в 1984 году инженером Ордена Трудового Красного Знамени Института геологических наук им. К. Сатпаева Академии наук КазССР.
С 1986 по 1999 гг. – младший научный сотрудник, научный сотрудник Ордена Трудового Красного Знамени Института им. К. Сатпаева Академии наук КазССР.
В 1999 году был главным специалистом Комитета геологии и охраны недр Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК.
С 1999 по 2002 гг. трудился заведущим сектором, начальником сектора, начальником отдела, начальником управления в структурах Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК.
С 2002 по 2010 гг. – работал начальником управления, заместителем директора, директором департамента в структурах Министерства окружающей среды РК.
С 2010 по 2012 гг. – заместитель директора по науке АО НПО "Евразийский центр воды".
В 2013 году исполнял обязанности инспектора секретариата Совета безопасности РК; был внештатным советником министра охраны окружающей среды РК по водным вопросам; директором Департамента государственного регулирования охраны окружающей среды Министерства охраны окружающей среды РК.
В 2013-2014 гг. – заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства охраны окружающей среды РК.
В 2014-2016 гг. – заместитель председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК.
С 2016 года – директор исполнительной дирекции Международного фонда спасения Арала в РК.
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