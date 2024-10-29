Назначен новый замакима Уральска

Заместителем акима Уральска назначили 39-летнего Аслана Тапишева, передаёт BaigeNews.kz.

Он родился в 1985 году в Западно-Казахстанской области. Окончил Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана и Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальностям "Ветеринарная медицина" и "Юриспруденция".

Трудовую деятельность начал руководителем ЗКО филиала "Республиканский штаб молодёжных трудовых отрядов "Жасыл ел".

Работал руководителем КГУ "Молодёжный ресурсный центр" Управления общественного развития ЗКО.

С 2020 года занимал должность президента объединения юридических лиц "Ассоциация "Гражданский Альянс" Западно-Казахстанской области.

Тапишев будет курировать деятельность городских отделов занятости и социальных программ, внутренней политики, культуры и развития языков, физической культуры и спорта.