Назначен новый замакима Атырауской области

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан, распоряжением акима области Дарын Дюсембаевич Шамуратов назначен на должность заместителя акима Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информацию областного акимата.

Дарын Шамуратов окончил Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова по специальности "География", Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности "Финансы".

Трудовой стаж:

с 02.2009 по 05.2009 - временно исполняющий обязанности главного специалиста Аппарата акима Буденевского аульного округа;



с 05.2009 по 12.2009 - главный специалист, Аппарат акима Буденевского аульного округа;



с 12.2009 по 09.2012 - главный специалист общего отдела, Аппарат акима Индерского района;



с 09.2012 по 25.10.2012 - заведующий общим отделом, Аппарат акима Индерского района;



с 10.2012 по 08.2017 - руководитель аппарата, Аппарат акима Индерского района;



с 08.2017 по 04.2021 - заместитель акима района, Аппарат акима Индерского района;



с 04.2021 по 14.2022 - заместитель руководителя аппарата акима Атырауской области.

До назначения работал акимом Индерского района.