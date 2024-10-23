Назначен новый замакима Атырауской области
Сегодня, 12:51
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Сегодня, 12:51Сегодня, 12:51
20Фото: акимат Атырауской области
По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан, распоряжением акима области Дарын Дюсембаевич Шамуратов назначен на должность заместителя акима Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на информацию областного акимата.
Дарын Шамуратов окончил Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова по специальности "География", Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности "Финансы".
Трудовой стаж:
- с 02.2009 по 05.2009 - временно исполняющий обязанности главного специалиста Аппарата акима Буденевского аульного округа;
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- с 05.2009 по 12.2009 - главный специалист, Аппарат акима Буденевского аульного округа;
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- с 12.2009 по 09.2012 - главный специалист общего отдела, Аппарат акима Индерского района;
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- с 09.2012 по 25.10.2012 - заведующий общим отделом, Аппарат акима Индерского района;
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- с 10.2012 по 08.2017 - руководитель аппарата, Аппарат акима Индерского района;
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- с 08.2017 по 04.2021 - заместитель акима района, Аппарат акима Индерского района;
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- с 04.2021 по 14.2022 - заместитель руководителя аппарата акима Атырауской области.
До назначения работал акимом Индерского района.
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