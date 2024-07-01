Назначен новый замакима Алматы

Заместителем акима Алматы назначили Азамата Калдыбекова, передаёт BaigeNews.kz.

Он родился 11 октября 1984 года. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Международное право", по программе "Болашак" получил степень магистра права в университете Дьюка (Северная Каролина, США), в Казахском национальном аграрном исследовательском университете получил учёную степень доктор философии (Phd).

Трудовую деятельность начал в 2007 году с должности ведущего специалиста суда №2 Бостандыкского района Алматы.

В разные годы работал в структурах Национального банка РК, АО "Самрук-Казына", НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан".

В 2018 году был главным инспектором аппарата акима Алматы. С июля 2018 года по март 2019 года занимал должность руководителя аппарата акима Жетысуского района Алматы. С марта по октябрь 2019 года работал замруководителя Управления земельных отношений Алматы. До января 2020 года занимал должность заместителя руководителя Управления зелёной экономики Алматы.

Вошёл в первый Президентский молодёжный кадровый резерв (2019 год).

С января 2020 года до нынешнего назначения работал акимом Алатауского района Алматы.