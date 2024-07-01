Назначен новый замакима Алматы
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Заместителем акима Алматы назначили Азамата Калдыбекова, передаёт BaigeNews.kz.
Он родился 11 октября 1984 года. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Международное право", по программе "Болашак" получил степень магистра права в университете Дьюка (Северная Каролина, США), в Казахском национальном аграрном исследовательском университете получил учёную степень доктор философии (Phd).
Трудовую деятельность начал в 2007 году с должности ведущего специалиста суда №2 Бостандыкского района Алматы.
В разные годы работал в структурах Национального банка РК, АО "Самрук-Казына", НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан".
В 2018 году был главным инспектором аппарата акима Алматы. С июля 2018 года по март 2019 года занимал должность руководителя аппарата акима Жетысуского района Алматы. С марта по октябрь 2019 года работал замруководителя Управления земельных отношений Алматы. До января 2020 года занимал должность заместителя руководителя Управления зелёной экономики Алматы.
Вошёл в первый Президентский молодёжный кадровый резерв (2019 год).
С января 2020 года до нынешнего назначения работал акимом Алатауского района Алматы.
Самое читаемое
- Я не делю людей по национальностям: Димаш Кудайберген выступил на бизнес-форуме в Алматы
- Жалгас Жумагулов завоевал титул в США
- На 100% повысится оклад у 3300 казахстанцев
- В Кыргызстане найдены тела ещё двух погибших детей из Казахстана
- Семилетняя девочка самостоятельно доплыла до берега с унесённой в море лодки