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Назначен новый вице-министр здравоохранения Казахстана

Сегодня, 18:58
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Минздрав РК Сегодня, 18:58
Сегодня, 18:58
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Фото: Минздрав РК

Тимур Муратов постановлением правительства РК назначен на должность вице-министра здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz.

Он родился в 1977 году в области Абай. Окончил Семипалатинскую государственную медицинскую академию, Евразийский гуманитарный институт, Казахстанский медицинский университет "ВШОЗ". 

Трудовую деятельность начал в 2001 году врачом-урологом в поликлинике №6 Астаны. 

В разные годы работал в оздоровительном центре "Ақ ниет", Главной военной поликлинике Министерства обороны, Национальном научном медицинском центре.

В 2010-2015 годах – заведующий отделением, заместитель главврача городской больницы №2 Астаны. После главный врач Акмолинской областной больницы №2, заместитель руководителя Управления здравоохранения Астаны, главный врач Станции скорой медицинской помощи Астаны. 

В 2019-2020 годах был первым заместителем главврача Больницы Медицинского центра Управления делами президента. 

С 2020 по 2023 годы – руководитель Управления общественного здравоохранения Астаны. 

С 2023 года – председатель правления Национального координационного центра экстренной медицины Минздрава РК. 

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