Назначен новый вице-министр здравоохранения Казахстана
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Тимур Муратов постановлением правительства РК назначен на должность вице-министра здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz.
Он родился в 1977 году в области Абай. Окончил Семипалатинскую государственную медицинскую академию, Евразийский гуманитарный институт, Казахстанский медицинский университет "ВШОЗ".
Трудовую деятельность начал в 2001 году врачом-урологом в поликлинике №6 Астаны.
В разные годы работал в оздоровительном центре "Ақ ниет", Главной военной поликлинике Министерства обороны, Национальном научном медицинском центре.
В 2010-2015 годах – заведующий отделением, заместитель главврача городской больницы №2 Астаны. После главный врач Акмолинской областной больницы №2, заместитель руководителя Управления здравоохранения Астаны, главный врач Станции скорой медицинской помощи Астаны.
В 2019-2020 годах был первым заместителем главврача Больницы Медицинского центра Управления делами президента.
С 2020 по 2023 годы – руководитель Управления общественного здравоохранения Астаны.
С 2023 года – председатель правления Национального координационного центра экстренной медицины Минздрава РК.
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