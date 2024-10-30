Назначен новый вице-министр здравоохранения Казахстана

Тимур Муратов постановлением правительства РК назначен на должность вице-министра здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz.

Он родился в 1977 году в области Абай. Окончил Семипалатинскую государственную медицинскую академию, Евразийский гуманитарный институт, Казахстанский медицинский университет "ВШОЗ".

Трудовую деятельность начал в 2001 году врачом-урологом в поликлинике №6 Астаны.

В разные годы работал в оздоровительном центре "Ақ ниет", Главной военной поликлинике Министерства обороны, Национальном научном медицинском центре.

В 2010-2015 годах – заведующий отделением, заместитель главврача городской больницы №2 Астаны. После главный врач Акмолинской областной больницы №2, заместитель руководителя Управления здравоохранения Астаны, главный врач Станции скорой медицинской помощи Астаны.

В 2019-2020 годах был первым заместителем главврача Больницы Медицинского центра Управления делами президента.

С 2020 по 2023 годы – руководитель Управления общественного здравоохранения Астаны.

С 2023 года – председатель правления Национального координационного центра экстренной медицины Минздрава РК.