  • 23 Августа, 14:49
  • BAIGENEWS

Назначен новый вице-министр труда и социальной защиты населения

Сегодня, 14:01
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Назначен новый вице-министр труда и социальной защиты населения Сегодня, 14:01
Сегодня, 14:01
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Постановлением правительства Республики Казахстан Биахметов Аскар Сактаганович назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения, передаёт BaigeNews.

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