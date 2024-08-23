Назначен новый вице-министр труда и социальной защиты населения
Сегодня, 14:01
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:01Сегодня, 14:01
95
Постановлением правительства Республики Казахстан Биахметов Аскар Сактаганович назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения, передаёт BaigeNews.
Самое читаемое
- Глава Фонда медстрахования озвучил размер своей зарплаты
- Новые цены на уголь назвали в Минпромышленности
- Нокаутом завершился бой непобежденного казахстанского супертяжа в США
- Социсследование показало, сколько казахстанцев поддерживает строительство АЭС
- Крушение яхты у берегов Сицилии: найдены тела пятерых пропавших без вести