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kazakh-zerno.net Сегодня, 15:18
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Сегодня, 15:18
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Фото: kazakh-zerno.net

Назначен новый вице-министр сельского хозяйства

Амангалий Бердалин назначен заместителем министра сельского хозяйства РК, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на сообщение правительства РК. 

"Постановлением Правительства Республики Казахстан Бердалин Амангалий Бисенбаевич назначен на должность вице-министра сельского хозяйства РК", - говорится в публикации кабмина. 

 

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Сегодня, 15:18
91
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