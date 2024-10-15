Назначен новый вице-министр по ЧС в Казахстане
Сегодня, 16:10
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Сегодня, 16:10Сегодня, 16:10
68Фото: МЧС РК
Кеген Турсынбаев назначен вице-министром по чрезвычайным ситуациям РК. Ранее он занимал должность председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС, передаёт BaigeNews.kz.
Турсынбаев родился в 1971 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Евразийский государственный университет, Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Более 30 лет служит в правоохранительных, специальных органах и работает на госслужбе.
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