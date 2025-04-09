Постановлением правительства Асан Дарбаев назначен на должность вице-министра национальной экономики Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Он родился в 1984 году. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Финансы и финансовое право", магистратуру в Казахском экономическом университете имени Рыскулова по специальности "Финансы", магистратуру в Академии Государственного управления при Президенте РК по специальности "Государственное и местное управление", магистратуру университета "Уорвик" по программе Болашак (Великобритания) по специальности "Управление проектами" (Programme and Project Manaqement).

С 2005 по 2006 годы был ведущим специалистом в структуре министерства финансов. После работал в антимонопольной сфере главным специалистом в территориальных подразделениях.

С 2013 года занимал должности от заместителя директора до руководителя Управления Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК.

С сентября 2019 года был председателем Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.