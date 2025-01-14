Стало известно, что назначен новый вице-министр культуры и информации Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"Постановлением Правительства Республики Казахстан Сыдыков Айбек Жексеналыевич назначен на должность вице-министра культуры и информации", - говорится в сообщении.

Сыдыков с 2022 года по настоящее время был заместителем директора ГРКП "Национальный музей Республики Казахстан" комитета культуры министерства культуры и информации, до этого в 2016-2022 годы он был руководителем музейного отдела, заместителем директора РГКП "Государственный музей "Центр сближения культур", а еще раньше – в 2015-2016 годы занимал пост директора КГКП "Объединение музеев города Алматы".

Напомним, ранее стало известно, что экс-начальник службы генпрокуратуры назначен прокурором Актюбинской области.