Назначен новый вице-министр энергетики РК

Постановлением правительства РК Арымбек Берикулы назначен на должность вице-министра энергетики, передаёт BaigeNews.kz.

Он родился в 1987 году в Мангистауской области. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет.

Трудовую деятельность начал в 2011 году главным специалистом Управления предпринимательства и промышленности Мангистауской области.

В 2012-2014 годы – эксперт, главный эксперт управления Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа РК.

В 2014-2021 годы работал главным экспертом, руководителем Управления, заместителем директора департамента Министерства энергетики РК.

С 2021 года – директор департамента Министерства энергетики РК.