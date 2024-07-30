Назначен новый вице-министр энергетики РК
Сегодня, 15:03
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Сегодня, 15:03Сегодня, 15:03
62Фото: primeminister.kz
Постановлением правительства РК Арымбек Берикулы назначен на должность вице-министра энергетики, передаёт BaigeNews.kz.
Он родился в 1987 году в Мангистауской области. Окончил Уфимский государственный нефтяной технический университет.
Трудовую деятельность начал в 2011 году главным специалистом Управления предпринимательства и промышленности Мангистауской области.
В 2012-2014 годы – эксперт, главный эксперт управления Комитета государственной инспекции в нефтегазовом комплексе Министерства нефти и газа РК.
В 2014-2021 годы работал главным экспертом, руководителем Управления, заместителем директора департамента Министерства энергетики РК.
С 2021 года – директор департамента Министерства энергетики РК.
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