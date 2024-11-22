Назначен новый руководитель аппарата Минтуризма Казахстана

Роллана Серикова назначили руководителем аппарата Министерства туризма и спорта РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Роллан Серикович Сериков родился в 1979 году, является доктором PhD.

Он окончил Семипалатинский государственный университет имени Шакарима, Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова (Университет Нархоз).

В разные годы работал в сфере высшего образования в качестве преподавателя, руководителя управления, директора департамента.

В 2017-2020 гг. – руководитель управления по организации и проведению тестирования Национального центра тестирования МОН РК.

2021-2023 гг. – руководящие должности в Академии физической культуры и массового спорта (г. Астана), в Ассоциации Qazaq kuresi.

Занимался предпринимательской деятельностью в области спорта, строительства, управления недвижимостью и т.д.

2023-2024 гг. – заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.

Награжден нагрудным знаком "Білім беру ісінің құрметті қызметкері" (2019 г.), медалью "Халық алғысы" (2020 г.) и Благодарностью Президента Республики Казахстан (2024 г.).

Роллан Сериков ― автор около 50 научных публикаций.

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