Назначен новый руководитель аппарата Минтуризма Казахстана
До этого он занимал пост заместителя председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.
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Роллана Серикова назначили руководителем аппарата Министерства туризма и спорта РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Роллан Серикович Сериков родился в 1979 году, является доктором PhD.
Он окончил Семипалатинский государственный университет имени Шакарима, Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова (Университет Нархоз).
В разные годы работал в сфере высшего образования в качестве преподавателя, руководителя управления, директора департамента.
В 2017-2020 гг. – руководитель управления по организации и проведению тестирования Национального центра тестирования МОН РК.
2021-2023 гг. – руководящие должности в Академии физической культуры и массового спорта (г. Астана), в Ассоциации Qazaq kuresi.
Занимался предпринимательской деятельностью в области спорта, строительства, управления недвижимостью и т.д.
2023-2024 гг. – заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.
Награжден нагрудным знаком "Білім беру ісінің құрметті қызметкері" (2019 г.), медалью "Халық алғысы" (2020 г.) и Благодарностью Президента Республики Казахстан (2024 г.).
Роллан Сериков ― автор около 50 научных публикаций.
Ранее сообщалось, что вице-министром цифрового развития назначили выпускника МГУ имени Ломоносова.
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