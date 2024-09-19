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Назначен новый председатель Высшего судебного совета РК

Сегодня, 15:13
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baigenews.kz Сегодня, 15:13
Сегодня, 15:13
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Фото: baigenews.kz

Президент Казахстана подписал указ о назначении председателя Высшего судебного совета, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Назначить Малахова Дмитрия Михайловича председателем Высшего судебного совета Республики Казахстан", - говорится в тексте документа.

Дмитрий Малахов родился 27 августа 1974 года в Кокшетау. В 1995 году окончил Алматинскую высшую школу МВД РК, в 2005 году -  Университет экономики и финансов имени Рыскулова по специальности "Юрист - правовед, экономист".

В разные годы занимал должности заместителя руководителя департаментов регионального и центрального аппарата МВД, Финпола и Нацбюро по противодействию коррупции. Был руководителем Оперативного департамента Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК, зампредом Агентства РК по противодействию коррупции, первым заместителем председателя Агентства РК по противодействию коррупции, зампредом Агентства РК по финмониторингу, председателем Агентства РК по финансовому мониторингу.

Награжден орденом "Айбын" ІІ степени, юбилейными и ведомственными наградами.

 

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