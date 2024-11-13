Назначен новый председатель правления Центра международных программ
Сегодня, 19:39
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Сегодня, 19:39Сегодня, 19:39
82Фото: Агентство РК по делам госслужбы
Адиль Кусманов назначен председателем правления АО "Центр международных программ", передаёт BaigeNews.kz.
Он окончил в Назарбаев Университет, University of Oxford (Великобритания), Казахский университет технологии и бизнеса. Является членом Президентского молодёжного кадрового резерва.
До назначения занимал должность заместителя председателя правления АО "Институт экономических исследований".
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