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  • BAIGENEWS

Назначен новый председатель правления Центра международных программ

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Агентство РК по делам госслужбы Сегодня, 19:39
Сегодня, 19:39
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Фото: Агентство РК по делам госслужбы

Адиль Кусманов назначен председателем правления АО "Центр международных программ", передаёт BaigeNews.kz.

Он окончил в Назарбаев Университет, University of Oxford (Великобритания), Казахский университет технологии и бизнеса. Является членом Президентского молодёжного кадрового резерва.

До назначения занимал должность заместителя председателя правления АО "Институт экономических исследований".

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