Назначен новый председатель правления СК-Фармация
Сегодня, 17:03
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Сегодня, 17:03Сегодня, 17:03
131Фото: baigenews.kz
Еркен Жакатай назначен председателем правления ТОО "СК-Фармация", передаёт BaigeNews.kz.
Он окончил Казахский национальный технический университет (1994) по специальности "Автоматика и системы управлений", Казахский экономический университет имени Рыскулова (2001) по специальности "Финансы и аудит".
Имеет стаж руководящей работы более 30 лет в государственном (Министерство государственных доходов, министерство финансов, министерство индустрии и новых технологий), квазигосударственном (АО "Фонд "Даму" Фонда устойчивого развития "Казына", АО "Национальный медицинский холдинг" РК, Торговое представительство Республики Казахстан в Российской Федерации) и частном секторе.
С 2021 года работал в частном секторе.
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