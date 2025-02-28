Вице-министр культуры и информации РК Евгений Кочетов представил коллективу АО "Казтелерадио" нового председателя правления. Им стал Руислам Нурдаулет, передаёт BaigeNews.kz.

Он окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Международное право" и Казахский университет экономики, финансов и международной торговли по специальности "Экономика".

Общий стаж работы более 21 года, в том числе более 10 лет в телекоммуникационной отрасли. Занимал руководящие позиции в государственных и корпоративных структурах, Министерстве финансов РК, АО "Казахстанские телекоммуникации" (Кателко), АО "КазМунайГаз", АО "Самұрық-Қазына".

С 2011 года работает в АО "Қазтелерадио" на различных руководящих должностях.