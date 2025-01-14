Назначен новый начальник полиции Талгарского района
Сегодня, 12:20
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Сегодня, 12:20Сегодня, 12:20
71Фото: Instagram
Приказом Министра внутренних дел РК на должность начальника управления полиции Талгарского района назначен полковник полиции Асхат Бекенов, передаёт BaigeNews.kz.
Полковник Бекенов родился в 1980 году в Иртышском районе Павлодарской области. В 2001 году окончил Карагандинский юридический институт. В органах внутренних дел служит с августа 1997 года. Начал карьеру с должности оперуполномоченного ОКП Качирского РОВД Павлодарской области.
До назначения на должность работал заместителем начальника управления криминальной полиции ДП г.Алматы.
Напомним, в Алматинской области произошло убийство 16-летнего Шерзата. Трагедия произошла в ночь на 3 октября в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб.
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