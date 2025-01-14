Приказом Министра внутренних дел РК на должность начальника управления полиции Талгарского района назначен полковник полиции Асхат Бекенов, передаёт BaigeNews.kz

Полковник Бекенов родился в 1980 году в Иртышском районе Павлодарской области. В 2001 году окончил Карагандинский юридический институт. В органах внутренних дел служит с августа 1997 года. Начал карьеру с должности оперуполномоченного ОКП Качирского РОВД Павлодарской области.