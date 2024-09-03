Назначен новый начальник ДЧС Карагандинской области
Сегодня, 15:15
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Сегодня, 15:15Сегодня, 15:15
102Фото: акимат Карагандинской области
Приказом министра по чрезвычайным ситуациям начальником ДЧС Карагандинской области назначен Маргулан Аманбаев, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее он работал заместителем председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК.
Исполняющий обязанности руководителя аппарата МЧС РК Ергали Бахаев представил личному составу департамента нового руководителя.
Маргулан Аманбаев в органах гражданской защиты работает с 2000 года. Проходил службу на различных должностях.
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