Ерсайын Нагаспаев назначен министром промышленности и строительства Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

"Указом Главы государства Нагаспаев Ерсайын Каиргазиевич назначен министром промышленности и строительства Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.

Ерсайын Нагаспаев окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова по специальности "Международные экономические отношения".

В разные годы работал в Министерстве иностранных дел РК, Министерстве транспорта и коммуникаций РК, был советником вице-премьера, работал в РГП "Актауский международный порт", заместителем акима района имени Казыбек би в Караганде, советником акима Карагандинской области, акимом города Шахтинска, заместителем акима Астаны, руководил АО "СПК "Астана", был управляющим директором по обеспечению АО "НК "ҚТЖ".

Отметим, ранее эту должность занимал Канат Шарлапаев. Недавно его назначили помощником Президента Казахстан по экономическим вопросам.