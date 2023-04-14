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Назначен новый главный тренер сборной Казахстана по хоккею
На заседании исполкома Казахстанской федерации хоккея назначен тренерский штаб национальной сборной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ХК "Барыс".
Товарищеские матчи с Кореей, турнир с участием России и Беларуси, игры чемпионата мира-2023 сборная проведёт под руководством главного тренера Галыма Мамбеталиева.
Тренерами команды также будут Александр Высоцкий, Ерлан Сагымбаев, Александр Березенский. Тренер вратарей - Александр Шимин. Генеральный менеджер - Глеб Каратаев.
Мамбеталиев ранее уже возглавлял сборную Казахстана на чемпионате мира (1А) в 2017 году. На прошедшей Универсиаде он завоевал бронзовые медали вместе со студенческой сборной РК. Специалист является главным тренером столичного "Номада", ставшего чемпионом Pro Hokei Ligasy минувшего сезона.
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