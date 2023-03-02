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Назначен новый глава Управления культуры Астаны Сегодня, 20:56
191
Сегодня, 20:56
191

Назначен новый глава Управления культуры Астаны

Новым руководителем Управления культуры Астаны стал Жанабай Мейрманкулов, передаёт BaigeNews.kz.

Он родился 22 декабря 1985 года. Окончил Международный Казахско-Турецкий университет и Евразийский гуманитарный институт.

Работал в Управлении внутренней политики Астаны, аппарате акима столицы, был главным экспертом Управления координации молодёжной политики Комитета по делам молодёжи и семьи Министерства общественного развития РК.   

В 2020-2021 годах он руководил отделом развития социально-культурной сферы ГУ "Аппарат акима города Астана", после был назначен замглавы Управления культуры столицы.

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#Астана #культура #назначение
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:56
191
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