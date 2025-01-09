Сегодня, 16:25

Сегодня, 16:25

Указом Главы государства Сарсембаев Ерлан Жаксылыкович назначен Министром юстиции Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Сарсембаев родился в 1975 году в Алматинской области.

Образование:

Алматинский институт энергетики и связи (1997), специальность "Радиоинженер";

Гуманитарный университет имени Д.А.Кунаева (2000), специальность "Юрист".

Трудовой стаж:

Консультант, заведующий сектором Отдела обороны и правопорядка Канцелярии Премьер-Министра РК (2002-2005);

Заместитель заведующего Отделом по взаимодействию с Комитетом по международным делам, обороне и безопасности, заведующий Отделом по взаимодействию с Комитетом по социально-культурному развитию Аппарата Сената Парламента РК (2005-2011);

Служба в органах национальной безопасности РК на должностях заместителя начальника, начальника Юридического департамента КНБ РК (2011-2016);

Заведующий Отделом по взаимодействию с Комитетом по социально-культурному развитию и науке Аппарата Сената Парламента РК (2016-2017);

Заместитель Руководителя Аппарата Сената Парламента РК (2017-2019);

Заведующий Отделом по взаимодействию с Комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности Аппарата Сената Парламента РК (2019-2022);

Судья Конституционного Суда Республики Казахстан (с 01.01.2023).

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

Медаль "Ерен еңбегі үшін";

Нагрудный знак "Үздік мемлекеттік қызметші";

Ряд юбилейных, а также ведомственных наград Верховного Суда, КНБ, МО, МЧС.

Ранее Азамата Ескараева освободили от должности министра юстиции.