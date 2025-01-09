Назначен новый глава Минюста РК
Об этом сообщили в Акорде.
Сегодня, 16:25
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Сегодня, 16:25Сегодня, 16:25
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Указом Главы государства Сарсембаев Ерлан Жаксылыкович назначен Министром юстиции Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.
Сарсембаев родился в 1975 году в Алматинской области.
Образование:
- Алматинский институт энергетики и связи (1997), специальность "Радиоинженер";
- Гуманитарный университет имени Д.А.Кунаева (2000), специальность "Юрист".
Трудовой стаж:
- Консультант, заведующий сектором Отдела обороны и правопорядка Канцелярии Премьер-Министра РК (2002-2005);
- Заместитель заведующего Отделом по взаимодействию с Комитетом по международным делам, обороне и безопасности, заведующий Отделом по взаимодействию с Комитетом по социально-культурному развитию Аппарата Сената Парламента РК (2005-2011);
- Служба в органах национальной безопасности РК на должностях заместителя начальника, начальника Юридического департамента КНБ РК (2011-2016);
- Заведующий Отделом по взаимодействию с Комитетом по социально-культурному развитию и науке Аппарата Сената Парламента РК (2016-2017);
- Заместитель Руководителя Аппарата Сената Парламента РК (2017-2019);
- Заведующий Отделом по взаимодействию с Комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности Аппарата Сената Парламента РК (2019-2022);
- Судья Конституционного Суда Республики Казахстан (с 01.01.2023).
Государственные и международные награды, премии, почетные звания:
- Медаль "Ерен еңбегі үшін";
- Нагрудный знак "Үздік мемлекеттік қызметші";
- Ряд юбилейных, а также ведомственных наград Верховного Суда, КНБ, МО, МЧС.
Ранее Азамата Ескараева освободили от должности министра юстиции.