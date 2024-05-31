Назначен новый глава компании "Озенмунайгаз"
Сегодня, 16:33
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Сегодня, 16:33Сегодня, 16:33
115Фото: instagram.com/ozenmunaigaz_ak
Председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов представил коллективу АО "Озенмунайгаз" нового генерального директора компании Жанболата Саймаганбетова, передаёт BaigeNews.kz.
Жанболат Саймаганбетов ранее работал заместителем генерального директора по производству АО "Озенмунайгаз".
Глава КМГ поблагодарил бывшего руководителя компании Нурдаулета Килыбая, назначенного указом главы государства на должность акима Мангистауской области, за проделанную работу и пожелал успехов на новой должности.